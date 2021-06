Giorgio Armani ricoverato dopo un incidente: “In ospedale 15 giorni”

Giorgio Armani ha confermato le voci degli ultimi giorni circa un suo recente ricovero in ospedale: eccone da lui stesso spiegato il motivo

Giorgio Armani è stato ricoverato per 15 giorni a causa di un incidente. Lo ha confermato lui stesso alla conclusione del suo ultimo show a Palazzo Orsini di Milano. Reduce da un delicato intervento chirurgico, dopo una caduta che gli ha procurato una brutta frattura alla spalla, lo stilista ha spiegato: “Circolano voci che sono stato ricoverato in ospedale.

Ebbene sì, è vero, per 15 giorni. Più quelli fatti a casa. Perché ho avuto un incidente e sono stato operato”.

Giorgio Armani di nuovo in passerella

L’incidente risale a poco meno di un mese fa e Giorgio Armani ha anche mostrato la lunga cicatrice che dalla spalla sinistra arriva fino all’avambraccio. In merito a tale segno dell’intervento, il fondatore di una delle aziende più importanti della moda ha precisato: “Mi sono rotto l’omero in più punti. Me ne hanno dovuti dare 17 per ricucire tutto. Però volevo esserci per questa sfilata e anche per quella prossima a Parigi.

Avete notato qualche piccola incertezza nel mio deambulare: ecco spiegato il motivo. Era solo quello”.