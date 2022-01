Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: “Nessuno le crede più”

Giorgio Manetti è tornato a scagliarsi contro Gemma Galgani che, a suo avviso, avrebbe perso di credibilità.

Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

Non è la prima volta che Giorgio Manetti ha da ridire su Gemma Galgani e, nei mesi scorsi, più d’una volta l’ex cavaliere di Uomini e Donne si è espresso negativamente sulla dama torinese.

In particolare a far storcere il naso a Giorgio sarebbe il fatto che la partecipazione di Gemma a Uomini e Donne duri ormai da moltissimi anni e che, nonostante questo, lei non sia mai riuscita a trovare l’amore. “Racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione”, ha dichiarato Giorgio, e ancora: “È come se cercasse l’approvazione di Maria, c’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa domande serie”.

Giorgio Manetti: il consiglio a Gemma

Da tempo il Gabbiano è lontano dal piccolo schermo e il consiglio che ha voluto dare alla sua storica ex è grosso modo lo stesso che ha seguito lui: cercare l’amore al di fuori del dating show. Per qualche anno dopo la sua partecipazione al programma Giorgio è stato legato a una donna di nome Caterina ma di recente la loro storia è naufragata.

Giorgio Manetti: l’amore per Gemma Galgani

A Uomini e Donne Giorgio Manetti ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con Gemma Galgani, ma purtroppo per entrambi la liaison si è conclusa in un nulla di fatto e, in seguito, la dama torinese non è mai riuscita a trovare di nuovo l’amore all’interno del programma tv. Ci saranno novità per lei in futuro in tal senso? Al contrario di Manetti, Marco Firpo – altro ex storico di Gemma – ha confessato di provare nostalgia verso la dama torinese.