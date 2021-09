Giorgio Manetti è tornato single e ha confessato la sua ammirazione verso un noto volto di Uomini e Donne.

Giorgio Manetti, ex fiamma di Gemma Galgani, è tornato single. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha confessato che non gli dispiacerebbe tornare in tv.

Giorgio Manetti è single

La storia d’amore tra “il Gabbiano” Giorgio Manetti e una donna di nome Caterina è naufragata.

I due erano legati da circa due anni, ossia da quando l’ex cavaliere aveva detto addio al dating show di Maria De Filippi, dove aveva vissuto una storia d’amore con Gemma Galgani. Oggi, a proposito dei sentimenti verso la dama torinese, Giorgio Manetti ha escluso la possibilità di un ritorno di fiamma: “Con lei ormai è un capitolo chiuso. Non tornerei a corteggiarla adesso. Non è ancora riuscita a trovare l’uomo giusto dopo dodici anni, ma non so se ce la farà in quest’edizione.

La Gemma che piaceva a me non c’è più. Era una donna naturale in tutto e per tutto. Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale. penso che sia anche un messaggio sbagliato per le donne che la seguono”, ha dichiarato.

Nonostante con Gemma non sembrino esserci possibilità di un ritorno di fiamma, il Gabbiano ha manifestato la sua ammirazione verso un altro volto tv del famoso dating show di Maria De Filippi.

Giorgio Manetti e Isabella Ricci

A sorpresa Giorgio Manetti ha manifestato la sua ammirazione verso Isabella Ricci, protagonista come Gemma Galgani del trono over di Uomini e Donne. “Vorrei invitarla fuori a cena. Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione.

Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante“, ha dichiarato, e ancora: “Isabella Ricci è una signora che se fossi stato nel programma avrei avuto piacer di conoscere. E’ sempre impeccabile, si comporta in modo pacato: è educata, non si espone, non perde il controllo. Mi sembra una persona valida…con le persone intelligenti è sempre bello dialogare. Isabella sta continuatamente dimostrando la sua intelligenza. Fossi stato all’interno del programma, avrei cercato di conoscerla meglio”.

Giorgio Manetti: Gemma e i ritocchi

Dopo essere ricorsa al lifting circa un anno fa, Gemma Galgani è tornata a Uomini e Donne con il seno rifatto. La questione è valsa all’ex compagna di Manetti una marea di critiche (e in particolar modo quelle dell’acerrima nemica, Tina Cipollari).