L’ex volto di Uomini e Donne Giorgio Manetti ha svelato i segreti della sua dieta per una perfetta forma fisica a 66 anni.

Giorgio Manetti: la dieta

Da tempo lontano dal mondo della tv, Giorgio Manetti continua a mantenersi in forma e per la prima volta ha confessato i segreti della sua dieta, che gli consentirebbe di mantenere la perfetta forma fisica a 66 anni d’età.

Il Gabbiano ha confessato di iniziare la sua giornata con una buona colazione: una tazza di tè o una tisana accompagnata da tanta frutta, che continua a consumare anche nell’arco della giornata. Manetti ha anche confessato di aver tolto dalla sua alimentazione la pasta, i salumi, i formaggi e i dolci.

Per mantenersi in forma l’ex volto tv si ritaglierebbe sempre il tempo per una passeggiata all’aria aperta di almeno 30 minuti, e ha rivelato anche di non avere altri particolari segreti per una forma fisica come la sua.

Giorgio Manetti: la vita lontano dalla tv

Da tempo Giorgio Manetti è lontano dalla tv e ha deciso di dedicarsi ad alcuni nuovi progetti (lui stesso ha ammesso di aver aperto una propria organizzazione di eventi a Firenze). Il Gabbiano, un tempo legato a Gemma Galgani, oggi sarebbe single: durante l’estate 2021 sarebbe infatti naufragata la sua unione con Caterina, una donna con cui faceva coppia fissa da ormai un paio d’anni.

Manetti non ha perso occasione negli ultimi tempi per scagliare frecciatine contro la sua famosa ex, Gemma Galgani, ma sembra aver trovato la serenità stando lontano dal piccolo schermo.