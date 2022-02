Giorgio Manetti pizzicato con Marialaura De Vitis: cosa c'è tra il vecchio gabbiano e l'ex fidanzata di Paolo Brosio?

Cosa ci fa Giorgio Manetti con Marialaura De Vitis? L’ex volto di Uomini e Donne è stato avvistato in compagnia dell’ex fidanzata di Paolo Brosio. Sembra che i due abbiano un rapporto confidenziale, per cui la domanda sorge spontanea: c’è un flirt in corso?

Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis insieme

I paparazzi del settimanale Novella 2000 hanno pizzicato insieme Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis. I due sono stati avvistati a Sanremo, dove entrambi sono stati invitati per partecipare ad alcuni eventi che ruotano attorno al Festival della musica italiana. L’ex protagonista di Uomini e Donne, che proprio in questi giorni è tornato in video con un messaggio per Gemma Galgani, e la vecchia fiamma di Paolo Brosio sembravano particolarmente affiatati.

La domanda, quindi, è lecita: cosa c’è tra loro?

Giorgio e Marialaura hanno un flirt?

Manetti e la De Vitis hanno una grande differenza d’età, per cui è normale che la loro accoppiata abbia generato qualche curiosità. Di certo, visto che Marialaura è stata fidanzata con Brosio, l’età non è un problema. Sessantacinque anni lui e ventitrè lei, i due sono arrivati insieme al galà della rivista diretta da Roberto Alessi. I presenti parlano di “tanta complicità e sintonia“, ma per ora non abbiamo alcuna certezza.

Pertanto, non sappiamo se tra di loro ci sia un flirt in corso oppure una semplice amicizia. “Presto per dirlo, ma non per pensarlo”, si legge sul settimanale Novella 2000.

Nuova vita per Marialaura De Vitis

Dopo la fine della storia d’amore con Paolo Brosio, Marialaura De Vitis è sparita per un po’ dalle scene. E’ tornata in auge proprio grazie alla parazzata con Manetti. “Era tutta concentrata su Giorgio“, assicura la rivista.

Al momento, né la modella e influencer e né tantomeno l’ex gabbiano di Gemma Galgani hanno confermato o smentito il gossip.