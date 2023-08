Giorgio Manetti è stato davvero scartato dal Grande Fratello? L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rotto il silenzio e ha raccontato la verità, candidandosi per un programma Rai.

Niente Grande Fratello per Giorgio Manetti. E’ stata una sua scelta oppure è stato scartato dallo staff di Alfonso Signorini? L’ex cavaliere di Uomini e Donne, intervistato da Tag24, ha vuotato il sacco, rivelando che ci sono stati contatti, ma che non è mai stato interessato ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Giorgio ha dichiarato:

“Non è vero nella maniera più assoluta, non ho voglia di partecipare al GF e non mi interessa. Stimo Alfonso Signorini, c’era stato un incontro per l’edizione del 2020, ma scelsi di non prendervi parte. Lui è sicuramente una bella persona, un bravo professionista, il programma è bello”.