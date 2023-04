Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne: "Se Gemma mi cercasse non direi no"

Giorgio Manetti potrebbe tornare a Uomini e Donne? Sembra proprio di sì. Il cavaliere ha rilasciato un’intervista ambigua, dove ha anche parlato di Gemma Galgani.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne?

Intervistato dal settimanale NuovoTv, Giorgio Manetti è tornato a parlare di Uomini e Donne. Anche se non fa più parte del programma di Maria De Filippi da anni, il cavaliere continua a seguire le vicende del trono Over e potrebbe anche decidere di tornare a far parte del parterre. Giorgio, infatti, è tornato single ed è pronto per innamorarsi nuovamente.

Giorgio Manetti su Gemma Galgani

Se Giorgio dovesse tornare a Uomini e Donne rincontrerebbe l’ex fidanzata Gemma Galgani. Manetti ha ammesso di non aver nessun problema con lei, visto che l’ha già perdonata per quello che è successo tra loro. Ovviamente, non ha dimenticato le parole che gli ha riservato la dama torinese, ma non prova più alcun tipo di risentimento nei suoi confronti.

Giorgio lancia una provocazione a Gemma

Giorgio, a questo punto, ha lanciato una vera e propria provocazione a Gemma. Ha dichiarato:

“Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.

Come replicherà la Galgani? Staremo a vedere.