Giorgio Manetti: "Tornerei a Uomini e Donne, ma c'è un problema"

A anni di distanza dalla sua ultima apparizione al dating show di Maria De Filippi, Giorgio Manetti ha confessato che tornerebbe a Uomini e Donne e ha scagliato alcune frecciatine contro il programma.

Giorgio Manetti e Uomini e Donne

Il Gabbiano Giorgio Manetti è da anni distante dal mondo dei riflettori e lui stesso ha ammesso di aver aperto una società di organizzazione d’eventi dopo il suo addio al programma di Maria De Filippi che gli ha regalato la popolarità. A anni di distanza dalla sua ultima apparizione allo show, l’ex compagno di Gemma Galgani ha svelato che tornerebbe volentieri all’interno dello show ma ha anche scagliato alcune frecciatine infuocate contro di esso e contro la sua celebre ex.

“Tornare a Uomini e Donne? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: “Cominciamo a parlare di cose serie”. Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado”, ha tuonato.

Manetti non ha mancato di scagliare alcune frecciatine contro Gemma, che nel frattempo ha iniziato a frequentare il giovane corteggiatore Alessandro Sposito.

“Gemma dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna della sua età. È scandaloso, non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità”.

La dama torinese replicherà alle parole del suo celebre ex?