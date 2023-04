Giorgio Mastrota si è raccontato a cuore aperto, parlando anche del matrimonio con Natalia Estrada. Il loro fu un amore lampo, ma la bimba che hanno avuto è stato un grande dono.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada

Intervistato dal Corriere della Sera, Giorgio Mastrota ha parlato della sua vita senza tralasciare nessun particolare. Dalla sfera lavorativa a quella sentimentale: “l’uomo delle pentole e dei materassi” – così come lui stesso si definisce – ha ripercorso la sua esistenza. Lo scorso settembre, dopo 11 anni di fidanzamento, ha sposato Floribeth Gutierrez, madre di due dei suoi quattro figli. Spazio anche al matrimonio lampo con Natalia Estrada, rapporto che gli ha regalato la gioia di diventare padre per la prima volta.

Giorgio Mastrota su Natalia Estrada

Mastrota ha così raccontato il periodo con Natalia Estrada:

“Nel 1992 mi danno da condurre Bellezze al bagno, la risposta Fininvest a Giochi senza frontiere. Produzione italo-spagnola: io conducevo la versione che andava in onda su Canale 5, insieme a Patrizia Rossetti; Natalia quella trasmessa in Spagna da Telecinco. Questo succedeva in estate. A dicembre eravamo già sposati, nel 1995 sarebbe arrivata Natalia junior. (…) La fine del matrimonio fu un evento così clamoroso che finì nei titoli del Tg5. Ma fu accelerata anche la sofferenza del post. Sai, quando una cosa la sanno tutti, esci di casa e ti arrivano parole di conforto da chiunque: il passante, l’edicolante, il macellaio. E passa prima”.

La fine del matrimonio con Natalia non ha lasciato grandi strascichi, ma la bimba che hanno avuto resta un dono immenso.

Giorgio Mastrota: i colleghi della tv

Spazio anche ai colleghi della televisione. Giorgio ha dichiarato:

“Mai incontrato uno con l’umiltà di Raimondo Vianello. Sandra Mondaini mi trattava come se fossi suo figlio, amorevole, sempre. Quando iniziarono le televendite, c’era qualche settimanale che forzava i titoli e veniva fuori col virgolettato, attribuito a me, ‘eccomi, sono il re delle televendite’. A Mike, che era il vero re delle televendite, la cosa non piaceva”.

Un piccolo riferimento anche a Silvio Berlusconi, una specie di mito per la famiglia Mastrota. Ha raccontato: