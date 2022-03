Giorgio Panariello ricorda Snoopy, il cane ucciso da un colpo di fucile

Giorgio Panariello ha reso omaggio al cane Snoopy, ucciso da un colpo di fucile sul balcone di casa sua nel 2015.

Giorgio Panariello, in tournée con il suo spettacolo a Livorno, ha voluto rendere omaggio a Snoopy, il cane ucciso nel 2015 mentre era sul balcone di casa.

Giorgio Panariello: l’omaggio al cane Snoopy

Giorgio Panariello ha voluto rendere omaggio al cane Snoopy, che fu ucciso da un 38enne livornese, vicino di casa della sua famiglia, che sembra non riuscirre a dormire a causa del suo abbaiare in piena notte.

La crudeltà della vicenda lasciò sconvolta l’intera Italia e il comico Giorgio Panariello – da sempre un grande amante degli animali – ha voluto dedicare il suo personale omaggio a Snoopy durante la sua tournée nella città in cui è morto.

Il comico ha dedicato all’amore tra uomo e animale anche il suo libro So che ci sarai sempre. Nel libro Panariello ha scritto una commovente lettera per il suo cane, Zeus:

“Caro Zeus, da dove cominciare? Prima di conoscerti per me i cani erano come i nani da giardino. Tutto pensavo, meno che mi avresti cambiato per sempre la vita. Ero preparato a vederti andare via: stavi male da tempo, sapevo che sarebbe stata questione di settimane.

Ma quando te ne sei andato, quando sono rientrato a casa e non c’era più il tuo bau a salutarmi… Ecco, in quel momento ho capito quanto lancinante potesse essere il dolore di perderti. Mai nella mia vita avrei pensato di stare così male”, ha scritto, e ancora:

“Sei sempre qui, da qualche parte nel mio cuore e nel mio cervello… Lo sai che da quando non ci sei più porto sempre con me il tuo guinzaglio? È un modo per non staccarmi mai da te.

È un modo per ringraziarti: grazie a te ho capito meglio gli altri cani, anzi, tutti gli altri animali. Ed è stato un regalo immenso che solo chi ha amato un cane può capire. Non ti dimenticherò mai”.