Giorgio Starace, chi è l’ambasciatore italiano in Russia convocato a Mosca. Il ministero degli Esteri lo attende per discutere di un’importante questione che riguarda il Paese e l’Italia.

Starace fa parte dell’Ambasciata d’Italia a Mosca come Capo Missione, a sostituzione del collega Pasquale Terracciano.

Di formazione accademica militare, l’ambasciatore Starace arriva in territorio russo dopo l’esperienza che lo ha visto dal 2017 a capo della missione italiana a Tokyo.

Gli incarichi di Giorgio Starace

Tra i suoi incarichi più recenti, i ruoli di rappresentante permanente presso l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) dal 2014 al 2017, Ambasciatore d’Italia ad Abu Dhabi dal 2010 al 2014, Consigliere Diplomatico presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dal 2006 al 2010, Vice ambasciatore d’Italia a New Delhi dal 2002 al 2004 e Capo Ufficio stampa presso la rappresentanza permanente d’Italia all’ONU di New York dal 1999 al 2002.

Il ruolo di Giorgio Starace a Mosca, perché è stato convocato?

Starace è stato convocato a Mosca per discutere dell’espulsione 24 diplomatici italiani che lavorano in Russia, come comunicato all’AGI dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. L’incontro si terra alle ore 15, ovvero le ore 14 in Italia.