Giornalista e attivista iraniana sulla polizia morale: "Non è vero che è stata smantellata"

In Iran si erge la voce di Masih Alinejad, giornalista e attivista che per anni ha dato voce alle donne iraniane attraverso la diffusione di messaggi che le stesse le mandavano per chiederle aiuto.

Masih torna a parlare in pubblico, come in realtà non ha mai smesso di fare, stavolta riguardo la notizia di smantellamento della polizia morale.

L’annuncio del procuratore generale iraniano

Stando a quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana (Isna), è stato il procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Montazeri a rendere pubblica la notizia dello smantellamento della polizia morale da parte delle autorità competenti. «La polizia non ha niente a che fare con la magistratura ed è stata abolita da chi l’ha creata».

Nessuna conferma però dalla tv nazionale iraniana, che anzi dichiara «Nessun funzionario della Repubblica islamica dell’Iran ha detto che la Guidance Patrol è stata chiusa».

Masih Alinejad: «Non mi sono mai piegata alla polizia morale»

La giornalista racconta di doveri per le donne iraniane culturalmente introiettati, come quello di indossare il velo e indossarlo correttamente. E racconta la sua esperienza con la polizia morale, analoga a quella della stra grande maggioranza delle donne iraniane: «Sono stata inseguita da forze in borghese che mi hanno intimato di sistemarmi il velo.

Mi hanno tagliato la strada, inseguito e alla fine estratto le pistole. […] Mi andò bene: mi rilasciarono subito e potei rientrare a casa in serata». Ammettendo di non essersi mai piegata alla polizia morale – non senza ingenti rischi in un Paese come il suo –, spera tuttavia che la protesta in corso riesca a essere più forte di tutte quelle messe in atto finora, così da avvicinarsi sempre di più a quello che le piace definire un «cambio di era».