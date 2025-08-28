Giornalista francese detenuto in Algeria. La madre: si sente isolato

Milano, 28 ago. (askanews) – Il giornalista sportivo francese Christophe Gleizes, detenuto a Tizi Ouzou, in Algeria, “mantiene alto il morale”, ma “si sente isolato dal mondo”. Lo hanno detto i suoi genitori dopo averlo potuto vedere durante due visite in carcere. Nel mezzo delle tensioni tra Parigi e Algeri, cercano di mantenere la fiducia in vista del processo d’appello previsto per l’autunno, a seguito di una condanna a sette anni di carcere pronunciata il 29 giugno per contatti con i dirigenti di calcio della Cabilia.

“Il primo shock è stato il suo aspetto fisico, perché non l’avevo mai visto con la testa rasata – racconta sua madre, Sylvie Godard – Di solito ha la barba, ma qui era completamente rasato, quindi è stato comunque uno shock. Ma dopo le prime conversazioni, era chiaro che stava bene, era in buone condizioni fisiche, faceva molto sport la mattina e il pomeriggio, essenzialmente, ci ha detto, per ‘schiarirsi le idee’.” “Nonostante sia di buon umore, nonostante sia combattivo, si sente completamente isolato”, aggiunge la madre.

“Le due accuse contro di lui sono totalmente assurde, data la situazione di Christophe e il lavoro giornalistico che ha svolto – aggiunge il padre, Francis – Pertanto, non possiamo interpretare l’improbabile esagerazione di queste accuse in nessun altro modo se non comprendiamo veramente che egli è una sorta di vittima collaterale degli attuali pessimi rapporti tra Francia e Algeria.

Unico giornalista francese attualmente detenuto all’estero, Gleizes è stato condannato per “apologia del terrorismo” e “possesso di pubblicazioni a scopo di propaganda lesiva dell’interesse nazionale”.