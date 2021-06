Giornalista ha rapporti in diretta durante un servizio su un locale di scambisti

Louise Fischer, giornalista danese, ha avuto dei rapporti intimi in diretta durante un servizio su un locale di scambisti.

Louise Fischer, giornalista danese di 26 anni, ha realizzato un reportage molto realistico su un club privato di Copenaghen di scambisti. La donna si è mimetizzata al punto da avere dei rapporti intimi in diretta.

Giornalista ha rapporti intimi in diretta per il servizio sugli scambisti

Louise Ficher, giornalista danese di 26 anni, di Radio4, aveva uno scopo ben preciso per il suo reportage sul mondo degli scambisti. Voleva che fosse realistico e per renderlo tale ha deciso di entrare a tutti gli effetti in quel mondo. Si è mimetizzata alla perfezione tra i frequentatori del club privato a Copenhagen, al punto di acconsentire ad avere dei rapporti sessuali in diretta, durante il servizio. La reporter, durante un’intervista per il giornale tedesco Bild, ha spiegato che il suo obiettivo era quello di calarsi completamente nel ruolo per riuscire a spiegare bene il mondo dello scambismo, facendo emergere completamente questa realtà.

Per farlo ha deciso di vivere questa esperienza in prima persona.

Giornalista ha rapporti intimi in diretta: il servizio sugli scambisti

“Ho trovato persone molto più educate e gentili che in un normale bar e avrei potuto tranquillamente dire di no se non avessi voluto. Mi sono divertita, non è stato il sesso più bello della mia vita ma gli uomini in quel locale sono gentili, ti fanno sentire una dea” ha dichiarato la Fischer.

Il servizio è andato in onda al mattino e nella sequenza si sente chiaramente la giornalista mentre ha un rapporto sessuale con l’uomo che stava intervistando. La sua emittente ha voluto precisare che l’iniziativa è stata sua e che la redazione ha semplicemente acconsentito alla sua idea. “Hanno pensato che potesse essere un nuovo punto di vista e si sono assicurati che avrei fatto solo quello che avrei voluto di mia spontanea volontà” ha spiegato la giornalista.

Giornalista ha avuto rapporti intimi in diretta: la reazione dei genitori

La reporter ha spiegato che sa di non aver fornito una “visione completa” del mondo dello scambismo, ma pensa di essere riuscita a creare una specie di “fiducia e credibilità” con loro, riuscendo a mimetizzarsi e a partecipare alle attività. Ma come hanno reagito i suoi genitori? A quanto pare si tratta di due persone con la mente molto aperta, visto che hanno compreso pienamente il suo comportamento. “Mia madre ha pensato solo che sia stata una cosa divertente” ha spiegato la giornalista.