Giornalista molestata in diretta dopo Empoli-Fiorentina: individuato il responsabile

Individuato il tifoso responsabile di aver molestato una giornalista in diretta tv a Empoli: la Polizia lo ha identificato grazie alle riprese.

Giungono nuovi elementi sul caso della giornalista molestata in diretta tv dopo la partita Empoli-Fiorentina: la Polizia ha identificato il tifoso responsabile di averla palpeggiata incrociando le immagini riprese dalla televisione con altri filmati. Per il momento non sono stati presi provvedimenti contro di lui perché le forze dell’ordine sono in attesa della denuncia da parte della reporter.