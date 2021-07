Giornalista si cosparge di fango prima della diretta dalle zone alluvionate: chi è Susanna Ohlen?

Trovata pubblicitaria finita male, quella di Susanna Ohlen, la giornalista tedesca che si è cosparsa di fango prima di una diretta nelle zone alluvionate

Un vero e proprio ciclone mediatico quello che si è abbattuto su una telegiornalista tedesca, Susanna Ohlen, protagonista di un video in cui si cosparge di fango (volontariamente), con l’obiettivo di rendere più autentica una diretta dalle zone alluvionate in Germania.

Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Chi è Susanna Ohlen?

Susanna Ohlen è una giornalista 39enne, che lavora per l’emittente Rtl.de, nella giornata di lunedì 19 luglio 2021, la donna è stata inviata dal canale privato a Bad Münstereifel, nel territorio della Renania settentrionale-Vestfalia, al fine di effettuare una diretta da una delle zone maggiormente colpite dagli alluvioni che si sono abbattuti nel Paese nella settimana precedente.

Susanna Ohlen: la vicenda che sta indignando il Web e l’opinione pubblica

La Ohlen dunque avrebbe dovuto condurre una diretta per l’emittente Rtl.de, dove sostanzialmente si sarebbe dovuta limitare a raccontare la sofferenza dei residenti della zona e l’attuale situazione che caratterizza l’area colpita dall’alluvione.

In realtà la giornalista tedesca si è resa protagonista di un episodio che sta indignando il mondo del Web e l’opinione pubblica in generale; un video divenuto ormai virale mostra la Ohlen mentre si cosparge volontariamente di fango, al fine di rendere più autentico il suo servizio.

La giornalista attraverso questo gesto, avrebbe simulato di aver aiutato i residenti della zona nel lavoro di pulizia e si sarebbe cosparsa per far capire al pubblico di essersi messa in prima linea per aiutare gli abitanti, ma in realtà si trattava solo di una messinscèna.

Susanna Ohlen: le conseguenze delle sue azioni

In seguito al video diffuso sul Web e all’emergere della vicenda, la giornalista Susanna Ohlen è stata sospesa dall’emittente televisiva per cui lavora, per “comportamento non etico“.

La stessa Susanna Ohlen ha poi ammesso attraverso il suo profilo social, le sue colpe, ecco cosa ha scritto su Facebook: