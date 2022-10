Giornalista televisiva annuncia in diretta la morte della sorella scomparsa a 58 anni per un malore

Megyn Kelly, giornalista televisiva di Fox News, ha annunciato in diretta la morte della sorella di 58 anni, causata da un malore.

Il pubblico che seguiva Fox News è rimasto senza parole, a causa di un annuncio molto triste, arrivato in diretta televisiva. Megyn Kelly, giornalista televisiva, ha annunciato in diretta tv la morte della sorella, Suzanne Crosley. La sorella della giornalista è scomparsa improvvisamente lo scorso venerdì, dopo aver accusato un malore. “Aveva 58 anni” ha dichiarato Megyn Kelly, aggiungendo che la salute di sua sorella non era stata delle migliori negli ultimi due anni, con “un problema dopo l’altro“.

“Qualcosa di veramente triste è successo nella mia famiglia durante il fine settimana. Mia sorella è morta, aveva 58 anni, si chiamava Suzanne Crossley e ci ha lasciati improvvisamente venerdì” ha dichiarato la giornalista al The Megyn Kelly Show. “È stato davvero un momento difficile. I miei genitori sono disperati, perché si sa.. non è questo l’ordine in cui queste cose dovrebbero accadere” ha raccontato la giornalista, con le lacrime agli occhi. “Questo è solo un promemoria per abbracciare le persone che ami, quanto sia breve la vita e quanto sia importante stare vicino alle persone che ami” ha aggiunto Megyn Kelly, lanciando un messaggio ai telespettatori.