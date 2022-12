Giornalisti: Bartoli (Odg), 'Salerno vieta riprese sbarco migranti? Non è libertà stampa'

Giornalisti: Bartoli (Odg), 'Salerno vieta riprese sbarco migranti? Non ...

Giornalisti: Bartoli (Odg), 'Salerno vieta riprese sbarco migranti? Non ...

Giornalisti: Bartoli (Odg), 'Salerno vieta riprese sbarco migranti? Non ...

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ci giunge notizia che la Prefettura di Salerno abbia vietato, per domani mattina, le riprese relative al previsto sbarco di migranti da una nave Ong. È una misura incomprensibile e incompatibile con il diritto di cronaca". Lo afferma in una nota Carlo Ba...

Roma, 10 dic.

(Adnkronos) – "Ci giunge notizia che la Prefettura di Salerno abbia vietato, per domani mattina, le riprese relative al previsto sbarco di migranti da una nave Ong. È una misura incomprensibile e incompatibile con il diritto di cronaca". Lo afferma in una nota Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti. "Tra l'altro -prosegue Bartoli- si adduce la presenza di minori quale motivo per il divieto assoluto di riprendere immagini. Ci rivolgiamo al Ministro dell'interno: compito dei giornalisti è raccontare i fatti, con il dovere di tutelare i minori; agli organi di governo spetta garantire il pieno esercizio della libertà di stampa".