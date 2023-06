Giornalisti: Codacons, 'esposto immediato ad Antitrust su evento Vespa in masseria'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Nei riguardi dell'evento organizzato da Bruno Vespa nella sua masseria Li Reni, in cui sono stati invitati esponenti politici del governo, presenteremo un esposto all'Antitrust perché sia valutato se ricorrono gli estremi della pubblicità occulta". Ad annunciarlo all'Adnkronos è il presidente del Codacons Carlo Rienzi, in merito al summit 'Forum in Masseria' in corso nella masseria del conduttore di 'Porta a Porta', una quattro giorni in cui si discute di vari temi, dalla politica all'economia e nel quale è prevista la presenza di molti esponenti del governo.

"Mi pare evidente -tuona Rienzi- che possa trattarsi di pubblicità occulta, e che Vespa si sia fatto un'enorme pubblicità gratis attraverso l'organizzazione di questo summit. Vogliamo vederci chiaro e andremo fino in fondo".