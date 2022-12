Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "La libertà di una Nazione si commisura con la libertà della stampa. Ovunque la libertà della stampa viene ridotta, limitata, privata, non solo in forma dittatoriale ma anche con altri metodi possibili nell'ipotesi di Stati democratici, l&ig...

(Adnkronos) – "La libertà di una Nazione si commisura con la libertà della stampa. Ovunque la libertà della stampa viene ridotta, limitata, privata, non solo in forma dittatoriale ma anche con altri metodi possibili nell'ipotesi di Stati democratici, lì si va indietro, si perde la possibilità di crescere". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi.