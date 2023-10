Giornalisti: Lombardo, 'vicinanza e solidarietà a Elvira Terranova'

Palermo, 27 ott. (Adnkronos) - In seguito alla notizia del tentativo di furto ai danni della giornalista dell'AdnKronos, Elvira Terranova, a capo della redazione siciliana dell'agenzia di stampa, e dell'incursione nella redazione palermitana, l'ex presidente della Regione e leade...

Palermo, 27 ott. (Adnkronos) – In seguito alla notizia del tentativo di furto ai danni della giornalista dell'AdnKronos, Elvira Terranova, a capo della redazione siciliana dell'agenzia di stampa, e dell'incursione nella redazione palermitana, l'ex presidente della Regione e leader del Mpa Raffaele Lombardo, ha telefonato alla cronista "per esprimere vicinanza e solidarietà oltre che stima per la sua bravura".