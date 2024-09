Giornalisti si riparano su un tetto a Jenin dopo attacco israeliano

Roma, 20 set. (askanews) - Nelle immagini si vedono giornalisti che si riparano dagli spari sul tetto di un edificio durante un raid dell'esercito israeliano a Qabatiyah, a Sud di Jenin, in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha dichiarato che quattro attivisti palestinesi sono stati uccisi in un at...