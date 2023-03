Giornalisti: Unterberger-Spagnolli, 'subito legge contro cause bavaglio'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Purtroppo in Italia succede sempre più spesso che il potere politico ed economico ricorre a cause-bavaglio per silenziare giornalisti critici. Siccome nell’ambito penale la gran parte delle querele viene archiviata per manifesta infondatezza (nel 2017, il 67%) si ricorre alle cause civili, sfruttando la lentezza del sistema giudiziario italiano. In campo internazionale il fenomeno è identificato con l’acronimo Slapp (Strategic lawsuit against public participation) ed ha trovato l’ultimo triste epilogo in Sudtirolo. Qui a una piccola testata online è stato chiesto un risarcimento danni di 150mila euro da parte del più grande gruppo editoriale regionale che, come ha evidenziato con preoccupazione l’AgCom, opera in un contesto di sostanziale monopolio rappresentando quasi l’80% dell’informazione regionale. Per arginare queste cause pretestuose abbiamo sottoscritto due proposte di legge già depositate in Senato, quella del collega Mirabelli contro le liti temerarie ex articolo 96 c.p.c. e quella del collega Martella che interviene anche su altri elementi a tutela della libera informazione". Lo affermano la senatrice Julia Unterberger e il senatore Luigi Spagnolli, presidente e vicepresidente vicario del Gruppo Autonomie.

"Queste cause pretestuose -aggiungono- rappresentano un abuso di diritto. Pertanto il nostro auspicio è che queste proposte di legge vengano calendarizzate al più presto, perché una stampa libera da ogni forma d’intimidazione è l’indice più importante dello stato di salute di una democrazia".