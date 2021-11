Giornalisti: Vespa a Mediaset? Rumors riportano trattative segrete, lui non commenta**

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – Bruno Vespa starebbe trattando per il suo passaggio a Mediaset. La 'bomba' viene lanciata da un articolo del Messaggero di stamane, secondo il quale il popolare conduttore di 'Porta a Porta' avrebbe avviato "trattative segretissime" per una migrazione verso l'azienda dei Berlusconi, che si starebbero svolgendo ai "massimi livelli" e coinvolgerebbero Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri e Gianni Letta.

Contattato dall'Adnkronos, Vespa si trincera dietro un secco "no comment". Dagli ambienti Mediaset fanno sapere di non essere a conoscenza di queste trattative. Nei giorni scorsi, si era diffusa la notizia di una riorganizzazione interna delle 'line' di Mediaset, in un'ottica definita dall'azienda di "ottimizzazione".