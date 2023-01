Giornata della Memoria, Isaac Herzog ospite all'Europarlamento

Bruxelles, 26 gen. (askanews) – “Oggi sono qui come presidente dello Stato di Israele, lo Stato del popolo ebraico, ma il mio cuore e i miei pensieri sono rivolti ai miei fratelli e alle mie sorelle uccisi nell’Olocausto”.

Isaac Herzog, presidente d’Israele ha salutato così i deputati dell’Europarlamento a Bruxelles, in occasione della Giornata internazionale della memoria per le vittime dell’Olocausto: milioni di uomini, donne e bambini innocenti sterminati nei campi di concentramento ad opera dei nazisti e fascisti durante la Seconda guerra mondiale.

La Giornata della Memoria si festeggia ogni anno il 27 gennaio perché in quella data l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia.

“L’antisemitismo e il negazionismo dell’Olocausto esistono ancora soprattutto su Internet – ha spiegato Herzog – la distanza tra un post e la distruzione di una lapide in un cimitero è più piccola di quanto sembri. I tweet impazziti possono uccidere, davvero”.

Herzog ha colto l’occasione per parlare anche del riconoscimento dello Stato d’Israele chiedendo agli eurodeputati di eradicare l’odio razziale in Europa e sottolineando che “mettere in dubbio il diritto all’esistenza del popolo ebraico non è diplomazia, ma è esso stesso antisemitismo, nel vero senso della parola”.

Qualche minuto prima, nell’aprire la cerimonia, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha definito l’Olocausto “il più grande crimine della storia”.

“Un crimine inteso a cancellare un intero popolo dalla Terra- ha detto – un crimine progettato per infliggere orrore a generazioni e che ha plasmato il nostro moderno progetto europeo in un’incarnazione della promessa eterna: mai più”.

In Italia la commemorazione della Giornata della Memoria è stata annunciata a Palazzo Madama dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Il ricordo dell’immane tragedia della Shoah – ha detto La Russa – possa essere sempre più memoria condivisa di una comunità nazionale che ripudia ogni forma di odio, di discriminazione, di razzismo, di antisemitismo e di antisionismo, che non va dimenticato”.