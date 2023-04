Giornata della Terra, Asacert: impegnamoci a produrre risultati etici

Roma, 22 apr. (askanews) – “Oggi, nella giornata mondiale della Terra, rilancio il messaggio, attuale più che mai, del premio nobel per la Pace Michail Gorba ev.” Così, l’AD di Asacert e Vicepresidente del Green Building Council Italia, Fabrizio Capaccioli. “Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle questioni ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi non sapevano: accertiamoci di non passare alla storia come la generazione che sapeva, ma non si è preoccupata.” E conclude: “Ci impegniamo tutti i giorni, oggi più di ieri, nella diffusione di valori e gesti concerti affinché le organizzazioni piccole, medie o grandi che siano, non siano valutate più osservando solo la loro capacità di produrre denaro, ma anche nel produrre risultati etici, come l’inclusione sociale e la protezione dell’ambiente. Siamo convinti che sia necessario creare consapevolezza nei cittadini, ma soprattutto agire per ripensare il modo di lavorare e di vivere gli spazi in armonia con la natura.”