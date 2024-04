Giornata della Terra, l'Europa il continente che si riscalda di più

Roma, 22 apr. (askanews) – L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, con temperature che aumentano maggiormente della media globale.

L’allarme è stato lanciato da un rapporto congiunto pubblicato dall’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite e dall’agenzia per il clima dell’Unione europea, Copernicus.

Lo studio mette in guardia sulle conseguenze soprattutto per la salute umana. I dati mostrano che il 2023 è stato l’anno più caldo o il secondo più caldo mai registrato, a seconda del set di dati. Le temperature in Europa sono state superiori alla media per 11 mesi all’anno, compreso il settembre più caldo mai registrato. Inoltre, c’è stato un numero record di giorni con “stress da caldo estremo” e la mortalità legata al caldo è aumentata di circa il 30% negli ultimi 20 anni; si stima che i decessi legati al caldo siano aumentati del 94% nelle regioni europee monitorate.

Le ultime medie quinquennali mostrano che le temperature in Europa stanno superando di 2,3 gradi Celsius i livelli preindustriali, rispetto all’aumento di 1,3 gradi a livello globale. Anche la temperatura media della superficie del mare in Europa è stata la più alta mai registrata e c’è stato circa il 7% di precipitazioni in più rispetto alla media, con il 16% dei fiumi che ha superato la soglia di alluvione “grave”. Inoltre, le Alpi hanno registrato un’eccezionale perdita di ghiaccio nei ghiacciai, legata all’accumulo di neve invernale inferiore alla media e al forte scioglimento estivo per le ondate di calore.

I sistemi di sorveglianza climatica mirano ad aumentare la consapevolezza degli eventi estremi e a prepararsi a quelli futuri. “Nel 2023, l’Europa è stata testimone del più grande incendio mai registrato, di uno degli anni più piovosi, di gravi ondate di calore marino e di devastanti inondazioni diffuse – ha dichiarato Carlo Buontempo, direttore del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus – le temperature continuano a aumentare, rendendo i nostri dati sempre più fondamentali per prepararsi agli impatti del cambiamento climatico”.