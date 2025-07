Giornata dell'amicizia, iniziativa "La Posta del Mulino"

Roma, 24 lug. – In occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia, Mulino Bianco ha invitato i bambini a riscoprire il valore dell’amicizia attraverso un gesto semplice ma potentissimo: scrivere una lettera al proprio amico o amica del cuore.

Un’attività che unisce emozione, spontaneità e creatività e che, nel giorno della consegna delle letterine, culmina in un momento di condivisione autentico.

L’iniziativa ha coinvolto 100 centri estivi in 19 città italiane, tra cui Roma e Milano, con l’organizzazione di laboratori creativi e la presenza di speciali cassette postali dove i bambini hanno potuto imbucare le loro lettere.

Rowena Leardini, Marketing Director Minicakes & Cakes Mulino Bianco:

“Quest’anno Mulino Bianco ha festeggiato i cinquant’anni e abbiamo pensato proprio di valorizzare l’amicizia, quindi una giornata come questa ricopre una importanza fondamentale per noi. Abbiamo così deciso di andare nei centri estivi, quale miglior luogo per celebrare l’amicizia”.

Sono state donate 20mila kit di Sorpresine Animabili (la collezione di Sorpresine del 2024) insieme ad una selezione della nuova edizione delle Sorpresine, le carte da gioco realizzate in collaborazione con Clementoni.

L’intento è quello, in un’epoca in cui il digitale è sempre più forte e ormai si comunica attraverso messaggi vocali e chat, di proporre la scrittura e i giochi a mano come forma autentica di espressione creativa e affettiva.

Per l’occasione è stato realizzato anche un sondaggio demoscopico sul rapporto tra i bambini l’amicizia:

“Dall’indagine che abbiamo condotto, alcuni dati ci hanno stupito. Chiedendo ai bambini cosa significhi l’amicizia, le risposte hanno rivelato una comprensione profonda a dispetto della giovanissima età come “avere qualcuno che mi accetti così come sono” e “avere qualcuno che mi fa ridere anche quando sono triste” o la possibilità di confidarsi e il sostegno in situazioni di difficoltà. La volontà di condividere con l’amico del cuore spazia dai sogni ai segreti passando per i giocattoli preferiti e la merenda. Il momento della merenda è un’occasione sociale per raccontarsi storie buffe e ridere insieme. La condivisione, anche della merenda stessa, è un aspetto centrale”.

Insieme ai kit Animabili, ogni centro estivo ha ricevuto anche uno speciale messaggio di amicizia dal Piccolo Mugnaio Bianco, uno dei personaggi più conosciuti di Mulino Bianco, che ha avuto il ruolo nell’iniziativa, come testimonial d’eccezione della campagna “50 anni di ricordi buoni”, di inviare ad ogni bambino che ha partecipato al laboratorio un messaggio sull’amicizia, un legame speciale da coltivare e proteggere, firmato proprio dal Piccolo Mugnaio Bianco.