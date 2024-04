Giornata delle persone con lesione midollare, quando la disabilità non è un limite

Verona, 4 apr. (askanews) - Il 4 aprile ricorre la Giornata Nazionale delle persone con lesione midollare, istituita nel 2008 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche legate a questa particolare patologia. Per l'occasione, proponiamo il video motivazionale dei piloti disabili Ales...

Verona, 4 apr. (askanews) – Il 4 aprile ricorre la Giornata Nazionale delle persone con lesione midollare, istituita nel 2008 per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate a questa particolare patologia.

Per l’occasione, proponiamo il video motivazionale dei piloti disabili Alessandro Paleri e Marco Cherubini, del WeFly! Team – l’unica pattuglia aerea al mondo composta da piloti in carrozzina – realizzato in occasione del loro addestramento al volo acrobatico a motore su un velivolo Cap-10 con comandi modificati, all’Aero Club di Verona-Boscomantico, con il comandante Paolo Pocobelli, unico pilota professionista disabile italiano, pilota acrobatico, istruttore di volo e fondatore dell’Associazione Ali per tutti, nata con lo scopo di rendere il mondo dell’aviazione un ambiente inclusivo.

Il WeFly! Team, da oltre 15 anni, porta in giro per il mondo il tricolore italiano per dare a tutti un messaggio d’inclusione e resilienza e mostrare che dalla disabilità possono nascere nuove opportunità. La pattuglia vola su aerei autocostruiti experimental Van’s Rv-7 ed è composto da quattro piloti; oltre ad Alessandro e Marco, piloti disabili, ne fanno parte l’istruttore di volo Erich Kustatscher e il pilota Walter Mondani.

Paolo Pocobelli, Chief Instructor presso la Scuola di volo dell’Aero Club di Verona-Boscomantico, ufficiale dell’Esercito in congedo, per le sue attività con l’associazione Ali per tutti, dal 2019 è Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, su nomina del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Paraplegico dal 1994, è stato ed è il primo pilota paraplegico commerciale italiano, il primo istruttore di volo, il primo esaminatore e il primo pilota acrobatico, non in categorie riservate.