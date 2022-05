Giornata dello Sport, Olimpico invaso da 2mila alunni di primaria

Roma, 25 mag. (askanews) – Oltre duemila bambini delle classi quinte della scuola primaria si sono riuniti allo Stadio Olimpico per la Giornata dello Sport per la Scuola Primaria, manifestazione del progetto Scuola Attiva Kids, promosso da Sport e Salute con il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione.

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “Duemila bambini tutti insieme dopo un anno che abbiamo voluto in presenza.

La scuola è scuola. Non vogliamo fare la scuola di prima, + due ore di ginnastica, vogliamo una squadra che dentro la scuola primaria metta la motricità, il movimento, la capacità di vivere insieme come un momento fondamentale dell’educazione”.

Alunni provenienti da tutta Italia, che hanno incontrato anche beniamini dello sport, come Massimiliano Rosolino. “Dobbiamo contrastare la triste tendenza che ci vede al quintultimo posto in Italia per praticanti sportivi e iniziative come queste sono solo l’inizio di un percorso che ci porterà ad avere un’Italia più sportiva” ha detto la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.

Vito Cozzoli, Sport e Salute: “Oggi è una giornata straordinaria, il coronamento di un anno di lavoro, di impegno, di testimonianza al servizio dello sport e della scuola. Quest’anno Sport e Salute ha voluto puntare sulla scuola con un investimento straordinario. Abbiamo coinvolto un milione e mezzo di bambini nella scuola primaria, 66mila classi, 60% della popolazione scolastica, da ogni provincia italiana. Siamo felici che lo sport sia veramente un diritto, un valore morale e sociale”.