Giornata Geodiversità, Violo: aumentare consapevolezza ruolo

Roma, 6 ott. (askanews) – Videomessaggio del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, in occasione delle giornata internazionale della Geodiversità. Per Violo è importante promuovere nella società civile “il ruolo che hanno le georisorse nella nostra vita. E deve aumentare la consapevolezza di questo”.

“E’ importante celebrare questa giornata perché c’è la necessita di promuovere nella società civile il ruolo che hanno le georisorse sia nella nostra vita che nel nostro ambiente cosi come nella società. Attraverso questa giornata vogliamo aumentare la consapevolezza nelle persone sul significato che hanno per noi tutti quegli elementi non viventi come il suolo le rocce i minerali i fossili, ma anche elementi geologici ed idrogeologici come i fiumi i laghi e gli acquiferi sotterrati, che assumo per l’uomo e per l’ambiente un ruolo centrale di benessere e sviluppo. Per questo dobbiamo tutelare queste risorse e custodire in modo sostenibile quanto la natura costantemente ci dona”, ha spiegato Violo.