Giornata indipendenza ucraina, Zelensky: lottiamo fino alla fine

Milano, 24 ago. (askanews) – “Ci preoccupiamo solo della nostra terra. Lotteremo per essa fino alla fine”. Così il presidente ucraino Zelensky nel giorno in cui l’Ucraina festeggia la Giornata dell’Indipendenza, a sei mesi dall’invasione da parte della Russia.

“Abbiamo tenuto duro per sei mesi. È dura ma abbiamo stretto i pugni e stiamo combattendo per il nostro destino. Ogni nuovo giorno è un motivo per non arrendersi. Dopo un viaggio così lungo non abbiamo il diritto di non andare fino in fondo.

Qual è per noi la fine della guerra? Dicevamo pace, ora diciamo vittoria. Non cercheremo un’intesa con i terroristi”.