Giornata Meteo, Martina (Fao): lotta a crisi alimentare e climatica

Roma, 22 mar. (askanews) – “Il messaggio è semplice ma importantissimo: crisi climatica e crisi alimentare sono due facce della stessa medaglia, soprattutto per i paesi più fragili. Quindi noi abbiamo bisogno di lavorare ancora di più sui grandi temi della lotta al cambiamento climatico, proprio perché il nesso tra questi temi e i temi dell’insicurezza alimentare è sempre più evidente”. Lo ha detto Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao, intervenendo all’evento “At the Frontline of Climate Action” organizzato dall’Aeronautica Militare al Palazzo della Fao, a Roma, in occasione della Giornata Meteorologica Mondiale.