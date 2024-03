Giornata Meterologica Mondiale, Geopop spiega ai giovani il cambiamento climatico

Roma, 22 mar. (askanews) - "Cosa succede col cambiamento climatico? Il cambiamento climatico è come se voi, da un anno all'altro e ogni anno dopo l'altro, aveste magari un giorno in meno di vacanza estiva e poi, l'anno dopo due e poi, l'anno dopo 3, 4, 5, 6... e magari contemporaneamente abbiate se...

Roma, 22 mar. (askanews) – “Cosa succede col cambiamento climatico? Il cambiamento climatico è come se voi, da un anno all’altro e ogni anno dopo l’altro, aveste magari un giorno in meno di vacanza estiva e poi, l’anno dopo due e poi, l’anno dopo 3, 4, 5, 6… e magari contemporaneamente abbiate sempre più giorni con verifiche tutti i giorni. Poi, magari, non capite la differenza precisa tra un anno e l’altro perché… c’è un giorno in meno di vacanza, pazienza. Però poi, 10 anni dopo, dite: caspita però 10 anni fa facevamo 10 giorni di vacanza in più. Ecco, questo è il cambiamento climatico, è qualcosa di cui non abbiamo immediata percezione ma che accade e che ci porta a condizioni più sfavorevoli”.

Così il divulgatore scientifico Alessandro Beloli di Geopop ha spiegato il cambiamento climatico ai giovani intervenuti, in occasione della Organizzazione Meteorologica Mondiale, al Palazzo della Fao, a Roma all’incontro organizzato dall’Aeronautica Militare sul tema: “At the Frontline of Climate Action” cioé essere in prima linea nell’azione per il clima, con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività ai cambiamenti climatici e proporre possibili azioni concrete per preservare il pianeta e garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni.