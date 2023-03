Giornata Mondiale Sindrome Down: integrazione passa dallo sport

Roma, 20 mar. (askanews) – Il 21 marzo ricorre la Giornata mondiale della Sindrome di Down. La data non è casuale perché ricorre nel ventunesimo giorno del terzo mese per ricordare la trisomia del 21esimo cromosoma che provoca la sindrome di Down. Il tema di quest’anno è “il mio contributo alla società”, scelto per dimostrare che le persone con disabilità sono una risorsa importante. L’integrazione passa anche dallo sport, come dimostra la nazionale italiana di basket della Federazione degli sport paralimpici intellettivo relazionali (FISDIR).

Alex Cesca, è il capitano degli azzurri. “I compagni sono bravi, sono contento per questo e sono anche il capitano della nazionale”.

La nazionale guidata da coach Giuliano Bufacchi si è recentemente confermata per la terza volta consecutiva campione del mondo, battendo in finale l’Ungheria. “La nostra mission è di poter dare l’opportunità a ragazzi/e con disabilità di fare sport a tutti i livelli. Nel basket, con la squadra formata da ragazzi e ragazze con la sindrome di Down abbiamo raggiunto risultati altissimi e abbiamo vinto anche diversi titoli”.

C’è ancora molto per un’integrazione vera e perché la disabilità sia vissuta come risorsa e non peso. Chiara Vingione è un’altra giocatrice: “Per me il basket è una cosa bella. Ho sempre sognato di giocare a basket”.