Giornata Nazionale Abiti Storici: identità, Made in Italy e storia

Roma, 6 nov. (askanews) – Il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara hanno presentato la prima Giornata Nazionale degli Abiti Storici, istituzionalizzata con la legge 59/2025, intervenendo a una conferenza stampa che ha formalizzato un importante passo verso la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico italiano.

L’evento, tenutosi a Roma presso il Museo delle Civiltà, ha messo in luce l’11 Novembre – data dedicata alla nuova ricorrenza – non tanto come mera celebrazione dell’abito storico quanto nei termini di un vero e proprio viaggio, scandito da storie, tradizioni, artigianato e identità culturale, attraverso l’Italia.

Il testo normativo individua nel Ministero del Turismo l’ente cardine per l’implementazione delle disposizioni nella realtà concreta, attraverso apposite strutture, e il suo nucleo funzionale (articoli 3, 4, 5) istituiscono i meccanismi operativi del Comitato Scientifico per la certificazione, degli Elenchi Nazionali per il censimento ufficiale e della Giornata Nazionale per la promozione.

Inoltre, l’11 novembre, la Rai manderà in onda uno spot istituzionale e uno speciale dedicato su Rai Play, Rai 5 e Rai Cultura.

Ulteriori iniziative prevedono che attraverso percorsi di studio ed eventi, le scuole potranno giocare un ruolo fondamentale nel trasmettere conoscenza e amore per questa parte della cultura nazionale, coinvolgendo i giovani nella riscoperta dell’arte manifatturiera italiana.