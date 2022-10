Giornata nazionale vittime sul lavoro, Mattarella: “Lavorare non significa rischiare la vita”

Giornata nazionale vittime sul lavoro, Mattarella: "Morti sul lavoro inaccettabili per un Paese moderno".

Sergio Mattarella ha fatto alcuen significative considerazioni in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Il presidente della Repubblica ha tenuto a sottolineare come lavorare non può significare mettere a rischio la propria vita. I numeri delle vittime sul lavoro sono ancora drammatici, ha spiegato Mattarella, sottolineando come in un paese moderno è inaccettabile accadino cose del genere.

Il presidente ha parlato di vite spezzate, persone gravemente ferite e famiglie distrutte a causa di simili tragedie. Nei primi otto mesi dell’anno gli incidenti sul lavoro in Italia risultano essere stati seicentosettantasette, con una media di circa tre vittime ogni giorno.

Giornata nazionale vittime sul lavoro, Mattarella: “Un’occasione preziosa”

Sergio Mattarella ha dichiarato: “Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita. Ecco perché la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro è occasione preziosa per richiamare l’attenzione su un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica”.

Numeri ancora allarmanti

Sergio Mattarella ha così scritto al presidente dell’Anmil Onlus, Zoello Forni: “I numeri delle vittime degli incidenti sul lavoro, nonostante i numerosi provvedimenti normativi con i quali si è cercato, nel tempo, di prevenirli, sono allarmanti, drammatici”. Ha poi sottolineato: “Raccontano storie di vite spezzate, di famiglie distrutte, di persone gravemente ferite, di uomini e donne che invocano giustizia”.

Il punto di Forni

Zoello Forni ha fatto notare come nonostante il fenomeno infortunistico gravante sul lavoro sia ancora una realtà evidente, la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve ancora, al giorno d’oggi, la giusta considerazione, quando invece essa dovrebbe rappresentare una priorità.