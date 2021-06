Giornata Oceani, a Napoli “Affoghiamo in un mare di plastica”

Roma, 8 giu. (askanews) – Per la Giornata Mondiale degli Oceani Europa Verde Campania ha dato vita all’iniziativa “Affoghiamo in un mare di plastica” per sensibilizzare sull’importanza dello smaltimento dei rifiuti e della raccolta differenziata e per evitare che gli scarti vadano a finire nell’ambiente e arrivino poi in mare.

Distribuite portacicche e borracce in alluminio ai bagnanti sulla spiaggia della Rotonda Diaz.

Il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “La battaglia di Europa Verde è per rendere il nostro mare sempre più pulito e le nostre spiagge utilizzabili.

Questa spiaggia è nata grazie a una battaglia degli ambientalisti che all’inizio del 2000 decisero di combattere per renderla di nuovo balneabile e oggi è fruibile per tutti i cittadini ma tutto il litorale di Napoli e della Campania lo deve essere e questa è la nostra battaglia per il futuro dei nostri figli e del Pianeta”.

“E’ una bellissima iniziativa, credo che ce ne debbano essere tante così grazie a questi ragazze e alle persone che combattono per rendere il nostro Pianeta sempre più abitabile” commenta una bagnante.