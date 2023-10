Giornata psicologia, CNOP: politica si attivi, serve più equità

Milano, 12 ott. (askanews) – Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha organizzato l’ottava Giornata nazionale della psicologia, che in quest’occasione si concentra sul tema “Equità sociale per i bisogni psicologici”. “I problemi e i disturbi psicologici più comuni – ha spiegato il presidente del CNOP David Lazzari – mi riferisco a quelli dell’infanzia, dell’adolescenza, ansia, repressione, hanno una risposta nel pubblico in misura estremamente carente. La maggior parte dei cittadini, i due terzi dei cittadini che attivano un aiuto psicologico sono costretti a farlo nel privato. Parte delle persone rinuncia a chiedere aiuto perché non ha una possibilità economica: tutto questo crea grandi costi dal punto di vista umano e anche dal punto di vista sociale. Quindi noi chiediamo alle istituzioni, alla politica di attivarsi per attivare una rete pubblica psicologica di prossimità, penso allo psicologo di base, penso allo psicologo della scuola, per intercettare i problemi e attivare una situazione di prevenzione, di promozione, di ascolto e di sostegno quando occorre”.

All’evento hanno inviato messaggi il ministro della Salute Orazio Schillaci e quello del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone. Alla senatrice a vita Liliana Segre è stato invece assegnato il Premio nazionale “Psicologi per la solidarietà – Assisi” per il suo impegno per la pace, la solidarietà tra i popoli e per l’attenzione posta alla persona.