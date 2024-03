Giornata riciclo, Sicilia (UniRima): concorrenza va tutelata

Roma, 18 mar. (askanews) – “Il settore industriale dell’economia circolare e del riciclo, costituito da Pmi prevalentemente a conduzione familiare, rappresenta un’eccellenza che fa dell’Italia un Paese leader a livello internazionale del riciclo della carta. Gli obiettivi fissati al 2025 dall’Ue per il riciclo degli imballaggi cellulosici, li abbiamo già superati dal 2009, con ben sedici anni di anticipo, grazie a una rete impiantistica capillare costituita di ben 700 impianti”.

Lo ha detto il direttore generale di Unirima, Francesco Sicilia, intervenendo in Senato in occasione della “Giornata mondiale del riciclo”, un’iniziativa promossa dal senatore Andrea De Priamo per aumentare la consapevolezza dei cittadini sul ruolo del riciclo nella protezione dell’ambiente e del clima.

“Adesso ciò di cui abbiamo bisogno è che si facciano tutti gli sforzi necessari per abbattere le barriere non tecnologiche che continuano a gravare sulle imprese – ha spiegato Sicilia-. Dalle procedure di rinnovo delle autorizzazioni ambientali alla difesa commerciale delle imprese, fino al mancato rispetto dei principi di concorrenza”.

Per quanto riguarda i regolamenti europei, Sicilia ha ringraziato il Governo e il Parlamento “per la difesa di uno dei principi cardine dell’economia circolare, l’end of waste. Anche in questo caso l’Italia ha fatto da apripista essendo stato il primo Paese in Europa ad aver emanato un regolamento end of waste per la carta”.