Giornata Sla, Esposito (Aisla): "Servono risposte rapide e certe a nostri bisogni"

Roma, 15 set. (Adnkronos) - “I nostri bisogni hanno bisogno di risposte immediate, certe. Queste occasioni per noi sono qualcosa di altamente importante, molto significativo, perché ogni volta è un rinnovare e un ricordare quali sono i nostri bisogni. Quando c'è un pe...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “I nostri bisogni hanno bisogno di risposte immediate, certe. Queste occasioni per noi sono qualcosa di altamente importante, molto significativo, perché ogni volta è un rinnovare e un ricordare quali sono i nostri bisogni. Quando c'è un peso assistenziale all'interno di una famiglia, sapere che ci sono interlocutori e istituzioni che rispondono, diventa più sostenibile. Fare rete, fare squadra è sicuramente un'opportunità vincente”. Così Pina Esposito, segretario nazionale dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), all'illuminazione notturna di Palazzo Chigi in occasione della 17.sima edizione della Giornata nazionale Sla.

“La celebrazione di giornate come questa servono per rafforzare, rimarcare e consolidare la necessità di lasciare acceso un faro per mantenere altissima l'attenzione su una comunità che si trova a confrontarsi con una patologia che ha un peso assistenziale fortissimo. La rete dei volontari, delle famiglie, delle persone che sono malate di Sla, sclerosi laterale amiotrofica, con le istituzioni è fondamentale” per ridurre il peso di questa patologia.