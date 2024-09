Giornata Sla, Lucchini: "Vicinanza concreta di Regione Lombardia"

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Abbiamo illuminato l’ultimo piano della sala Belvedere di Palazzo Lombardia proprio per lanciare un messaggio alla comunità. Un messaggio di vicinanza e di attenzione a queste persone e a questo grande tema”. Così Elena Lucchini, assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, ha commentato l’iniziativa ‘Coloriamo l’Italia di verde’ promossa in occasione della Giornata nazionale della Sla, Sclerosi laterale amiotrofica, che si celebra dalla sera del 14 al 15 settembre.

“Sono giornate, dal grande significato – aggiunge Lucchini – Lo stiamo cercando di dimostrare in tutti modi, come Regione Lombardia, attraverso risorse e finanziamenti concreti che possano essere di grande supporto per le famiglie e per le persone con la Sla ma anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione su un tema così importante. Dobbiamo essere tutti comunità per cercare di lavorare ancor di più e meglio per aiutare e aiutarci tra di noi e supportare le famiglie che vivono momenti veramente molto difficili”.