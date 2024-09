Giornata Sla, Rizzitano (Aisla): "300 comuni si colorano di verde"

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Quest'anno accogliamo con grandissima gioia la testimonianza delle istituzioni nazionali ma anche di quelle locali. Abbiamo già 300 adesioni da parte di Comuni ed enti locali per colorare di verde i loro posti più simbolici per stringersi intorno ...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Quest'anno accogliamo con grandissima gioia la testimonianza delle istituzioni nazionali ma anche di quelle locali. Abbiamo già 300 adesioni da parte di Comuni ed enti locali per colorare di verde i loro posti più simbolici per stringersi intorno alla nostra comunità. Sono circa 300 i volontari nelle piazze, del resto Aisla ha 64 rappresentanze. Saremo tutti in piazza per condividere anche momenti di gioia”. Così Paola Rizzitano, consigliere nazionale Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per Giornata Nazionale della sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

“Creare una rete vuol dire esserci per tutti e ciascuno nel proprio posto. Del resto, il layout di Aisla è proprio il puzzle, perché ciascuno di noi può e deve fare il suo pezzetto per costruire un puzzle di attenzione, di protezione, di ascolto del bisogno di tutte queste persone attorno alla nostra comunità. Grazie a tutti i nostri volontari nella rete di Aisla e a giornate come queste, di rappresentanza e di ascolto, le istituzioni si stringono intorno a noi e partecipano alla costruzione della nostra rete”.