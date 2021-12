Giornata Spazio, Saccoccia (Asi): è un settore utile per tutti

Roma, 16 dic. (askanews) – “È importante parlare di Spazio, perché ormai è un settore sempre più presente nelle attività e nei servizi per tutti cittadini, ovunque nel mondo. Quindi è giusto parlarne e comprendere meglio quello che questo settore fa per la vita di tutti i cittadini”.

Così il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia intervistato da askanews a margine dell’evento organizzato dall’Asi presso la propria sede di Roma, per la prima Giornata nazionale dello Spazio, il 17 dicembre 2021.

“L’Italia – ha spiegato saccoccia – è leader in questo settore, ormai da tanti anni. Per esempio il prossimo anno lanceremo delle nuove importanti missioni nel settore dell’Osservazione della Terra e dell’Esplorazione robotica marziana e, ovviamente, tornerà sulla Stazione spaziale internazionale Samantha Cristoforetti, il nostro orgoglio italiano e, durante questa missione, sarà anche comandante della Stazione spaziale internazionale. Quindi abbiamo un’annata veramente straordinaria di fronte a noi, di cui non possiamo che essere felici”.