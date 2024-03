Giornata vittime Covid, 4 anni fa le immagini dei camion a Bergamo

Roma, 18 mar. (askanews) - Era il 18 marzo del 2020, il lungo lockdown per la pandemia. Immagini che non si dimenticheranno facilmente. A Bergamo una lunga fila di camion militari che trasportavano le bare con i morti di Covid nel silenzio e nelle strade deserte. Quando i corpi erano troppi e non si...

Roma, 18 mar. (askanews) – Era il 18 marzo del 2020, il lungo lockdown per la pandemia. Immagini che non si dimenticheranno facilmente. A Bergamo una lunga fila di camion militari che trasportavano le bare con i morti di Covid nel silenzio e nelle strade deserte. Quando i corpi erano troppi e non si riuscivano a gestire. Le province di Bergamo e Brescia sono state tra le zone più colpite dal virus e per vittime.

Il 18 marzo è diventata la Giornata nazionale per ricordare le vittime del Covid. Quattro anni dopo, a Bergamo, ci sarà una cerimonia con il commissario europeo Paolo Gentiloni e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli.