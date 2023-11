Giornata vittime strada: Casu (Pd), 'rinnovare impegno istituzioni, stop bollettino guerra'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "In Italia nel 2022 ci sono stati oltre 165 mila scontri stradali: ogni giorno 9 morti, 612 feriti e 48 investimenti di pedoni. Oggi nella giornata dedicata a tutte le #vittimedellastrada in Piazza a Roma alle 11 a Via dei Fori Imperiali e in tutta Italia per onorare...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "In Italia nel 2022 ci sono stati oltre 165 mila scontri stradali: ogni giorno 9 morti, 612 feriti e 48 investimenti di pedoni. Oggi nella giornata dedicata a tutte le #vittimedellastrada in Piazza a Roma alle 11 a Via dei Fori Imperiali e in tutta Italia per onorare il ricordo di chi ha perso la vita in tragedie quotidiane che dobbiamo smettere di chiamare incidenti perché nella quasi totalità dei casi sono violenze che si sarebbero potute evitare con maggiore attenzione alla guida sicura, minore velocità, attività di prevenzione, formazione, informazione e controlli più efficaci". Lo scrive su X il deputato dem Andrea Casu, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

"Oggi e sempre al fianco delle famiglie delle vittime e di tutte le persone che si battono ogni giorno per scrivere nuove regole che rendano la strada #sicurapertutti rinnovando l’impegno nelle istituzioni a fermare questo bollettino di guerra attraverso le proposte di legge che abbiamo scritto insieme alle associazioni e depositato in Parlamento”, conclude.