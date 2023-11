Giornata vittime strada: Petrucci (Fdi), 'vita non ha prezzo, lavoriamo tutti per sicurezza'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Oggi, Giornata mondiale per il ricordo delle vittime della strada, il nostro pensiero commosso va a chi ha vissuto sulla propria pelle una delle tragedie più assurde e dolorose che si possano immaginare. Vite spezzate dall’asfalto, famiglie sprofondate nell’angoscia e nella disperazione. Noi, come società politica e civile, possiamo ancora fare molto". Lo afferma la senatrice di Fratelli d'Italia Simona Petrucci.

"Grazie ai provvedimenti del Governo -ricorda- sono stati intensificati sul territorio i controlli da parte delle Forze dell’Ordine ed è stato riformato il Codice della strada. Abbiamo inoltre puntato sul tema della cultura della prevenzione, sul contrasto senza se e senza ma all’uso di alcol alla guida e a quello di tutte le sostanze stupefacenti, senza eccezione alcuna. La vita non ha prezzo, la sicurezza è un valore per il quale tutti, ogni giorno, dobbiamo continuare a lavorare. In questa ottica il Governo si impegnerà fermamente per non lasciare nulla di intentato".