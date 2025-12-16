"Giornate della Vista", terza clinica temporanea in periferia Roma

Roma, 16 dic. (askanews) – Una clinica oculistica temporanea, attiva fino al 19 dicembre, presso la Chiesa Parrocchiale di San Felice da Cantalice, nel quartiere di Centocelle, a Roma: è il progetto benefico “Giornate della Vista” della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, che ha per obiettivo quello di effettuare visite oculistiche gratuite e donazione di occhiali da vista per persone in stato di indigenza.

Si tratta della terza e ultima tappa del programma dedicato al Giubileo 2025, iniziato con Tor Bella Monaca e proseguito con Garbatella.

Il 2025 è stato un anno significativo per la salute visiva delle fasce più vulnerabili della Capitale. Grazie al progetto ‘Fondazione OneSight EssilorLuxottica per il Santo Giubileo 2025’ e a una rete solidale che ha coinvolto le realtà e le associazioni più radicate sul territorio (tra queste Comunità di Sant’Egidio, Caritas, Rete Italiani Disabili, Croce Rossa Italiana, Berenice, Per un Mondo Migliore, Eidos in Rete, Centro Astalli, Banca delle Visite, La Nuova Arca) sono state effettuate 2.411 visite oculistiche, donati 2.153 occhiali da vista.

“Siamo veramente felici, soddisfatti di quello che è stato realizzato quest’anno come programma dedicato al Santo Giubileo. Abbiamo avuto tre cliniche giubilari nel corso dell’anno – spiega Andrea Rendina Segretario Generale Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia – Tor Bella Monaca, alla Garbatella e ora a Quarticciolo-Centocelle. Abbiamo donato alla città di Roma un centro oculistico solidale permanente. Questo ha portato a 2400 visite oculistiche e oltre 2100 occhiali sono stati donati, 190 persone hanno avuto bisogno di approfondimento. Ciò che più ci rende felici è che hanno contribuito a questo programma tutte le forze che potevano aiutare a realizzarlo: le istituzioni politiche e religiose della città, le associazioni del terzo settore, i professionisti della vista. Oltre 50 medici, 30 ottici, altrettanti 50 volontari di EssilorLuxottica una rete solidale che in maniera sobria e discreta ha portato avanti questo programma nel corso del 2025”.

Un ruolo particolarmente centrale è svolto dall’Ambulatorio Popolare Roma Est – Quarticciolo, progetto indipendente che riunisce oltre 30 professionisti volontari e offre gratuitamente servizi di medicina generale, supporto psicologico e pediatria. La clinica è realizzata anche in collaborazione con la Struttura del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale nei territori ad alta vulnerabilità, nell’ambito del Piano straordinario nazionale destinato alle aree più fragili. Il quartiere Alessandrino-Quarticciolo rientra tra le prime aree interessate dal programma, che nel 2026 coinvolgerà anche Rozzano (MI), Napoli Scampia-Secondigliano, Catania San Cristoforo e Palermo Borgo Nuovo.

All’inaugurazione è intervenuto anche Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, che ha evidenziato l’importanza del territorio per la presa in carico dei più vulnerabili, sottolineando come grazie a queste strutture ci sia ora una assistenza di primo livello che mancava.