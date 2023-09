Giornate Trevi, Braga (Pd): accelerare su autorizzazioni

Trevi, 22 set. (askanews) – “Sicuramente questo appuntamento ci permette di ragionare insieme a tanti interlocutori del mondo dell’energia e dell’economia circolare di questioni molto concrete. Quindi da un lato degli obiettivi rispetto ai quali crediamo non si debba retrocedere ma anche dell’importanza di accompagnare il raggiungimento di questi obiettivi con strumenti e risorse adeguate giocando il ruolo che è necessario giocare a livello europeo anche per accompagnare la nostra industria nei processi di trasformazione e continuando quell’annosa traversata rispetto alla necessità di accelerare iter autorizzativi e i processi attuativi delle norme vigenti su tante materie, dalle aree idonee alle comunità energetiche. C’è bisogno di accelerare sulle autorizzazioni e di creare anche un consenso con i territori che passa dalla condivisione di momenti come questo”.

Lo ha affermato l’On. Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, in occasione dell’avvio dei lavori della VII Edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government.