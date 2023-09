Giornate Trevi, Capuano (Conai): successo da collaborazione

Trevi, 22 set. (askanews) – “Il successo di Conai, e non voglio prendermi medaglie che non mi appartengono perchè sono di tutti i miei predecessori e della struttura, nasce dalla collaborazione tra il sistema consortile, le istituzioni e i cittadini. Più di 25 anni di cammino insieme ed i risultati li vediamo adesso. Non ci acconteniamo, siamo al 71,5% di riciclo di materiali da imballaggio, possiamo migliorare e lo dobbiamo fare anche in vista del nuovo regolamento Ue sugli imballaggi. Dobbiamo capire la risorsa che noi abbiamo nel recuperare questi imballaggi, perchè dalle materie riciclate abbiamo benefici ambientali molto importanti. Quindi dobbiamo comunicare questa realtà. Cito l’esempio del vetro, utilizzare rottami di vetro per una tonnellata di vetro nuovo ha un impatto energetico e di materiale molto inferiore rispetto all’utilizzo di materia prima vergine. Ed è un esempio ma vale per tanti altri materiali che hanno questo grande vantaggio di ridurre ed abbattere l’impatto ambientale”.

Lo ha sottolineato Ignazio Capuano, presidente di Conai, nel corso dei lavori della VII Edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government.